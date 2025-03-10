Москва, 10 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Обвиняемая в отмывании денег блогер Александра Митрошина выплатила все долги перед Федеральной налоговой службой России (ФНС) на сумму более чем 200 млн рублей, заявил 10 марта её адвокат Михаил Мушаилов.

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«Моя подзащитная полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, иных задолженностей перед фискальной службой у неё нет», — сказал Мушаилов во время выступления в суде.

По его словам, всего в период с 2023 по 2025 год Митрошина выплатила налогов и прочих фискальный платежей на сумму более чем 666 млн рублей. Адвокат попросил отправить её под домашний арест, отметив, что в таком случае блогер может содержаться в квартире, принадлежащей отцу её мужа.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Митрошину задержали в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, блогер путём отклонения от налогов получила более 127 млн рублей, после чего для их легализации приобрела нежилую недвижимость в Москве. В пресс-службе столичного управления МВД России отметили, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

8 марта блогера доставили в Москву для участия в следственных действиях по возбужденному против неё уголовному делу. Затем в управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что Митрошина в полном объёме признала вину в неуплате налогов.