Москва, 10 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Работа по преодолению проблем и противоречий в отношениях России и США по большому счету еще даже не начата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Новые регионы России».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Всё это — шаги в правильном направлении. Мы их ценим, но повторюсь: какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно. Работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами мы, по большому счету, еще даже не начали», — сказал Лавров.

Он отметил, что новая администрация Белого дома делает «шаги в правильном направлении», и российская сторона их ценит. Однако, утверждает Лавров, какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно.

Как передавало ИА Регнум, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия в данный момент прорабатывает контакты с США, с реализмом смотрит на возможность перезагрузки отношений двух стран и будет ориентироваться на конкретные дела американской стороны в этом вопросе.

Напряженность в российско-американских отношениях начала снижаться после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Он стал первым за четыре с половиной года и длился почти полтора часа.

После этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли первые за последние несколько лет переговоры между представителями России и США. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам этой встречи сообщил, что стороны условились обеспечить скорейшее назначение послов: России в Вашингтоне и США в Москве.

В Стамбуле 27 февраля в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между делегациями России и США, которые продолжались более шести часов. В ходе них обсуждалась нормализация работы диппредставительств двух стран.

Захарова 6 марта рассказала, что сейчас Россия и США проводят поднастройку своих двусторонних контактов, которые прервала предыдущая американская администрация. Ранее в этот же день Александр Дарчиев был назначен послом России в США.