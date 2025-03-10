* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 10 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Медиаменеджер и журналистка Тина Канделаки поделилась с подписчиками в своём Telegram-канале перепиской с мошенниками, которые пытались её обмануть через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На скриншоте переписки мошенник написал Канделаки, что в ее доме будет проводиться проверка электросчетчиков, и попросил сообщить, когда она сможет встретить «специалиста». Он также оставил номер телефона «мастера».

«Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!» — написала Канделаки в ответ.

На это сообщение мошенник лишь рассмеялся.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал, что мошенники разработали новую схему обмана россиян. Они предлагают сдавать аккаунт в WhatsApp в аренду за 200 рублей в день, а затем получают полный доступ к нему и используют его для преступных целей.

Эксперт пояснил, что мошенники размещают объявления о сдаче номера в аренду в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями, обещая выгодные условия, простую работу и быстрые выплаты. Если человек проявляет интерес, его убеждают предоставить временный доступ к своему аккаунту WhatsApp якобы для работы, регистрации на сервисах или общения с иностранными клиентами. После этого злоумышленники просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс и, в некоторых случаях передать сим-карту, что позволяет им захватить полный контроль над аккаунтом.