Москва, 10 марта, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Nina Liashonok/Global Look Press

Средства ПВО в минувшие сутки также сбили семь снарядов HIMARS и 50 беспилотников противника, сказано в сообщении.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — проинформировала пресс-служба.

Всего с начала специальной военной операции было уничтожено 657 самолётов противника. В минувшие сутки потери ВСУ в зоне проведения СВО составили до 1185 человек.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Также за сутки были сбиты 123 украинских беспилотника самолётного типа.

7 марта в генштабе ВСУ заявили, что украинские формирования впервые применили полученные от Франции истребители Mirage-2000. В сообщении отмечалось, что истребители помогли отражать «массированный удар». О прибытии Mirage на Украину глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал в феврале.