Москва, 10 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Делегации России и США не планируют проводить новую встречу на этой неделе. Об этом 10 марта сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее о вероятности нового раунда переговоров сообщил американский телеканал CNN.

«Не планируется», — процитировал ТАСС слова дипломата.

Захарова при этом подчеркнула, что никакой информации от американской стороны на этот счет не поступало.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что новый раунд переговоров России и США может пройти в Саудовской Аравии уже на этой неделе. Собеседники утверждают, что представители американской администрации в ближайшие дни проведут встречи не только с украинскими, но также с российскими чиновниками.

11 марта в Джидде должны состояться переговоры США и Украины по урегулированию конфликта. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящей встрече. По его словам, цель переговоров ― заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась очная встреча представителей России и США. Она стала первой за долгое время. Москву на ней представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США были помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

В ходе переговоров стороны договорились о создании условий, направленных на полное возобновление, а также расширение сотрудничества на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В числе прочего Россия и США намерены создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.