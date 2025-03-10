Москва, 10 марта, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Актриса Татьяна Говорова, снявшаяся в сериале «Убойная сила» и военной драме «В августе 44-го», умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Евгений Одиноков/РИА Новости Татьяна Говорова

По информации канала, артистка скончалась в результате острой сердечной недостаточности. Накануне вечером ей стало плохо, смерть наступила в машине скорой помощи по пути в больницу.

Татьяна Говорова родилась 10 сентября 1940 года в Кишинёве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре, с 1961 года служила в Московском театре имени Ермоловой. Заслуженная артистка РСФСР.

В 1966 году Говорова вышла замуж за своего ровесника, актера Виктора Павлова, известного по роли студента Дуба в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Они прожили вместе 40 лет, воспитали дочь. Павлов ушел из жизни в 2006 году.

Говорова снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. В их числе «На заре туманной юности», «Последний побег», «Кошмар в сумасшедшем доме», «Операция «Вундерланд», «Деревенская история» и другие.