Вашингтон, 10 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на хорошие результаты по итогам переговоров между делегациями США и Украины, которые состоятся в Саудовской Аравии 11 марта.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press

«Думаю, что в недалеком будущем вы увидите довольно хорошие результаты (встречи) в Саудовской Аравии на этой неделе», — сказал американский лидер журналистам в беседе на борту своего самолета.

Трамп отметил, что на этой неделе также «может случиться много очень крупных вещей».

Как передавало ИА Регнум, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта пройдут 11 марта в Джидде. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

Как утверждает Владимир Зеленский, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам глава киевского режима не будет присутствовать на переговорах. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, это связано с его нежеланием заключить мир с Россией.

Газета Financial Times сообщила 6 марта, что киевский режим на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии предложит американской администрации план «частичного перемирия» с Россией.