Москва, 10 марта, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Двое дипломатов из Великобритании должны покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом 10 марта заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Илья Питалев/РИА Новости

Речь идет о втором секретаре посольства Соединенного Королевства Алкеше Одедре и супруге первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид Майкле Скиннере.

«Достоверно установлено, что направленные в Москву <…> Одедра, 25.12.1990 г. р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г. р. <…> при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство», — говорится заявлении МИД в Telegram-канале.

Отмечается, что незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве выявили сотрудники Федеральной службой безопасности РФ. По данным ФСБ, дипломаты вели разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности Российской Федерации.

На этом основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Одедры и Скиннера аккредитаций. Им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта ФСБ РФ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. В связи с инцидентом представитель британского МИД был вызван в российское дипведомство.

Это уже не первый инцидент с высылкой британских дипломатов. Подобный случай произошел в сентябре 2024 года. Тогда в ФСБ проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. По данным ведомства, Лондон координировал эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность направленных в Москву по линии директората дипломатов расценили как угрожающую безопасности страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, которые были направлены на нанесение ущерба российскому народу.