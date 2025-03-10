Москва, 10 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Москва выразила Лондону решительный протест в связи с фактами подачи сотрудниками британской дипмиссии ложных сведений при получении разрешения на въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Социальные сети Майкл Скиннер (слева) и Алкеш Одедра

10 марта в ФСБ сообщили, что второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер были лишены аккредитации из-за указания ложных данных при получении разрешения на въезд в Россию.

«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — указано в сообщении МИД.

В ведомстве порекомендовали гражданам Великобритании при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию. МИД также предупредил Лондон о «зеркальном» ответе в случае попыток эскалации.

Это уже не первый инцидент с высылкой британских дипломатов. Подобный случай произошёл 13 сентября 2024 года. Тогда в ФСБ проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников британского посольства из-за подозрения в разведывательной деятельности.

Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, которые были направлены на нанесение ущерба российскому народу.