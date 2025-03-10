Курск, 10 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Ночью трех мирных жителей доставили в больницу из освобожденных от украинских сил населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», — отметил Хинштейн.

Он уточнил, что пациентов приняли в областной клинической больнице в Курске. Два мужчины истощены и имеют хронические заболевания, их состояние не тяжелое.

У третьего мужчины помимо истощения повреждены стопы, он страдает от последствий обморожения. Все трое находятся под наблюдением врачей, добавил глава региона.

Днем 9 марта Минобороны РФ проинформировало об освобождении от украинских войск села Лебедевка в Курской области, а вечером — сел Малая Локня и Черкасское Поречное, а также хутора Косица. В министерстве подчеркнули, что российские войска продолжают громить врага в курском приграничье.