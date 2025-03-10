Москва, 10 марта, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Минпромторг России и Корпорация МСП запустили льготную кредитную программу для МСП-производителей в сфере станкостроения и робототехники. Предприятия смогут получить кредит в дочернем банке корпорации по льготной ставке от 5% годовых.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В рамках программы производители станков и промышленных роботов смогут привлечь от 30 до 200 млн рублей для реализации инвестиционных проектов или на оборотные цели. Максимальный срок финансирования — пять лет. Для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита.

«Развитие отечественного станкостроения — один из ключевых факторов обеспечения технологического суверенитета России», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов.

По его словам, именно наличие необходимых средств производства во многом влияет на общую динамику развития промышленности в стране. Так, сегодня в России работает более 400 предприятий станкостроения, практически все они в той или иной степени нуждаются в доступном финансировании, которое должно доводиться до бизнеса через профильные институты развития.

«О разработке отдельного механизма поддержки станкостроителей нас просили сами предприниматели. В рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации» мы совместно с Корпорацией МСП разработали программу с учетом национальных приоритетов развития и специфики отрасли», — добавил замминистра.

Он отметил, что промежуточные результаты будут проанализированы, и в случае востребованности программы у предпринимателей и ее эффективности с точки зрения достижения целей нацпроекта будет рассмотрен вопрос ее масштабирования.

Льготный кредит смогут получить предприятия, занимающиеся производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также другой продукции в сфере станкостроения. Обязательным условием является наличие производимой промышленной продукции в Реестре промышленной продукции Минпромторга России в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Компании, чьей продукции еще нет в реестре, также будут иметь возможность получить льготный кредит на запуск и развитие производства с условием включения продукции в реестр в дальнейшем.

Подать заявку на льготный кредит можно на цифровой платформе МСП.РФ, после чего она будет рассмотрена экспертным советом на базе Корпорации МСП. Кредитование будет осуществляться через дочерний МСП Банк.

«Станкостроение и робототехника являются критически важными направлениями для формирования экономики предложения. Малый и средний бизнес способен быстро реагировать на потребности рынка», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что программа является одной из приоритетных программ для Корпорации МСП.

«Мы будем в индивидуальном порядке вести каждый проект, чтобы обеспечить максимально эффективную поддержку проектов МСП, направленных на выпуск необходимой для достижения технологического суверенитета продукции», — добавил Исаевич.

Он пояснил, что новая программа предполагает фиксированную ставку 5% в течение первого года, далее льготная ставка будет привязана к ключевой: ½ от «ключа» +1% во второй год и +3% в третий. Сейчас это 11,5% и 13,5% соответственно.

«Для реализации инвестпроектов Корпорация МСП предоставит «зонтичные» поручительства, которые позволят бизнесу привлечь средства для запуска и масштабирования производства», — подчеркнул Исаевич.

Льготная кредитная программа развития технологий в станкостроении реализуется в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Его основная задача — обеспечить технологическими решениями широкий перечень предприятий обрабатывающей промышленности. Одним из результатов нацпроекта должно стать вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по роботизации. Планируется, что на 10 тыс. работников занятых в промышленности к этому сроку будет приходиться 145 роботов. Нацпроект реализуется с 2025 по 2030 год, его курирует Минпромторг России.