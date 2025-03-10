Москва, 10 марта, 2025, 11:21 — ИА Регнум. 10 одарённых студентов Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева стали лауреатами конкурса стипендий имени академика Н. П. Лавёрова, организованного «ФосАгро».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Уже не первый год наш партнёр компания «ФосАгро» проводит в РХТУ конкурс на стипендию имени Н. П. Лавёрова, и мне очень приятно, что наши студенты серьёзно борются за неё. Наше сотрудничество не только популяризирует науку, но и позволяет сохранять память о великих людях, внёсших огромный вклад в развитие научного наследия нашей страны. Всё делается ради того, чтобы наше подрастающее поколение вдохновлялось наукой, создавало новые технологии, развивало технологический суверенитет нашей большой страны. Я хочу сказать большое спасибо компании «ФосАгро» за поддержку нашей талантливой молодёжи», — заявил и. о. ректора РХТУ Евгений Румянцев.

«Для «ФосАгро» очевидна задача объединять усилия науки и бизнеса, развивать уникальное российское научное наследие. И для этого важно поддерживать живой интерес молодого поколения к химии, к научным исследованиям. Мы рады, что стратегическое сотрудничество ФосАгро и РХТУ расширяется, а совместные проекты даже выходят за пределы нашей страны», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Конкурс проводится уже в седьмой раз. Всего за время существования программы с 2022 года лауреатами конкурса стали 70 юношей и девушек, обучающихся по программам, связанным с экологией и природопользованием, технологиями новых материалов и веществ. Конкурс стипендий имени Н. П. Лавёрова в РХТУ — один из этапов многолетнего сотрудничества «ФосАгро» с профильным вузом. В стенах университета регулярно проходят профориентационные встречи и лекции для студентов, где они узнают о программах развития молодых специалистов и возможностях трудоустройства и стажировок.

Комплексное взаимодействие с вузами является частью поддержки, которую «ФосАгро» оказывает молодым учёным наряду с международными школами по зелёной химии и совместным с ЮНЕСКО и ИЮПАК проектом «Зелёная химия для жизни», за 10 лет существования которого международное научное жюри предоставило гранты 55 молодым ученым из 33 государств. В конце прошлого года на базе филиала РХТУ в Ташкенте прошла 1-я церемония вручения стипендий имени академика Абида Садыкова, одного из основоположников советской школы биоорганической химии. В феврале 2025 года «ФосАгро» совместно с филиалом РХТУ в Ташкенте выступила соорганизатором «Глобального завтрака ИЮПАК женщин-химиков», в рамках которого компания представила онлайн-платформу для студентов и преподавателей ProAgro Lectorium.

«ФосАгро» верит в силу знаний и талант молодых умов. Поддерживая студентов РХТУ им. Д. И. Менделеева, мы не просто инвестируем в образование, мы строим мост между наукой и промышленностью, открывая путь инновациям и воспитывая новое поколение лидеров химической отрасли. Вместе с РХТУ мы создаём будущее, где технологии служат прогрессу и устойчивому развитию общества», — подчеркнул директор по персоналу ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич.