Москва, 10 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. У Китая есть козыри в развивающейся торговой войне с Соединёнными Штатами. Об этом заявил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в беседе с «РИА Новости».

VCG/Visual China Group/ТАСС

Эксперт отметил, что в ответ на меры США по снижению зависимости от импорта китайских товаров КНР прекратила закупки американской необработанной древесины, сославшись на ненадлежащее качество товара. При этом, по его словам, если продукция низкого качества и встречалась, то лишь у нескольких производителей, тем не менее Пекин прекратил все поставки.

«Данная мера была заготовлена заранее и просто активирована в качестве ответной. Вполне возможно, у Пекина есть ещё не один такой козырь», — заявил Манкевич.

Он также уточнил, что Поднебесная не останется без древесины и просто нарастит импорт из Вьетнама и Австралии.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Китай для защиты национальной безопасности внёс 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения. Эти меры подразумевают запрет экспорта товаров двойного назначения внесенным в перечень компаниям, а любую осуществляемую соответствующую экспортную деятельность с ними следует незамедлительно прекратить.