Вашингтон, 10 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поздравил нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу с установлением нового бомбардирского рекорда в российском футболе. Видео с поздравлением опубликовано в Telegram-канале команды Овечкина.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Артём Дзюба

«Артём — красавчик. Поздравляю тебя с рекордом. Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом, только вперёд. Обнимаю», — сказал Овечкин.

9 марта футбольный клуб «Акрон» одержал победу над самарскими «Крылья Советов» со счетом 2:0 в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой минуте встречи Дзюба открыл счёт, забив свой 234-й гол в карьере, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Овечкин уже обращался к Дзюбе перед возобновлением сезона РПЛ, призывая его «поднажать» и повторить рекорд Александра Кержакова. Тогда хоккеист отметил, что следит за выступлениями форварда, и пожелал ему удачи в сезоне.