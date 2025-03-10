Вашингтон, 10 марта, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Новый раунд переговоров России и США может пройти в Саудовской Аравии уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила телекомпания CNN.

EPA/ТАСС

Собеседники утверждают, что представители американской администрации в ближайшие дни проведут встречи не только с украинскими, но также с российскими чиновниками.

«На этой неделе главные должностные лица администрации [президента США Дональда] Трампа проведут отдельные встречи с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии», — указано в материале.

При этом кто будет присутствовать на переговорах, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта пройдут в Джидде 11 марта. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, их цель ― заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Неназванные украинские чиновники, на которых сослался журнал The Economist, заявили, что ставки на переговорах США и Украины в Джидде высоки. По их мнению, они могут оказаться для Киева «последним шансом». Отмечается, что в случае провала переговоров это приведет к еще более сильному давлению на Киев со стороны Вашингтона, который попытается заставить украинскую стороны согласиться на любые условия, о которых США договорятся с РФ.

Британская газета The Times сообщила, что власти Великобритании инструктируют киевский режим по вопросам проведения предстоящих в Саудовской Аравии переговоров с делегацией США, чтобы избежать повторного ухудшения отношений. С этой целью в Киев на выходные съездил советник премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера Джонатан Пауэлл. Отмечается, что Зеленскому было рекомендовано убедить американскую сторону в том, что именно Россия якобы является главным препятствием на пути к урегулированию конфликта, в то время как киевский режим якобы откликается на призывы США к установлению мира.