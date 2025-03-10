Москва, 10 марта, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Руслан Кривобок/РИА Новости

По данным ФСБ, второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер указали ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию, чем нарушили законодательство.

«Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ. <…> принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ.

В связи с инцидентом представитель британского МИД был вызван в российское дипведомство.

Это уже не первый инцидент с высылкой британских дипломатов.

Как передавало ИА Регнум, подобный случай произошел в сентябре 2024 года. Тогда в ФСБ проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагало доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, которые были направлены на нанесение ущерба российскому народу.