Курск, 10 марта, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Российские военные уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

В ведомстве отметили, что бронированную, автомобильную технику противника, живую силу и беспилотники ВСУ поразили на курском направлении операторы FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Эти же специалисты «уничтожают дорожные мосты, нарушая логистику и отрезая пути отступления противника в приграничном районе Курской области», добавили в МО РФ.

Ранее Минобороны распространило кадры работы экипажа армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ. Пилоты вертолета Ка-52М, выполняя задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области, нанесли ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытым в лесистой местности. Затем они благополучно вернулись на аэродром вылета.

Вечером 9 марта МО РФ проинформировало об освобождении от украинских войск населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. В министерстве подчеркнули, что российские войска продолжают громить врага в курском приграничье.

В тот же день ВС РФ освободили от украинских войск село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. За предыдущие сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 350 человек. Также российские бойцы уничтожили танк, две БМП, пять БТР, 19 бронемашин и 29 автомобилей.