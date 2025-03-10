Москва, 10 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева за его слова в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Владимир Вяткин/РИА Новости Андрей Козырев

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке? Ту, которая в дипломатическом словаре названа «козырёвщиной», — отметила она в своём Telegram-канале.

Козырев занимал пост министра иностранных дел РСФСР/РФ с 1990 по 1996 годы.

Как передавало ИА Регнум, сразу после начала специальной военной операции бывший российский министр иностранных дел Андрей Козырев призывал российских дипломатов уйти в отставку из-за действий России. В марте 2022 года ТАСС привёл слова источника МИД РФ, который заявил, что Козырев всегда ассоциировался в ведомстве с предательством, и из-за этого его имя стало имя нарицательным.

В октябре 2023 года неназванный дипломатический источник раскрыл, что бывший заместитель главы МИД России Георгий Кунадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во время работы в этом ведомстве лоббировал передачу российских Курильских островов Японии. Кунадзе был заместителем Козырева с 1991 по 1993 год.