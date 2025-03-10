Москва, 10 марта, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Повышение социальных пенсий затронет почти 4,2 млн россиян. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он объявил, что с 1 апреля 2025 года в России они будут проиндексированы на 14,75% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год.

«Поддержка граждан — это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства уточнил, что такую поддержку государства получат люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Кроме того, с 1 апреля на 14,75% вырастет размер государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан. В их числе военнослужащие, проходившие службу по призыву, ветераны Великой Отечественной войны, а также награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Повышение затронет также летчиков-испытателей, космонавтов, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также членов их семей.

Для финансирования индексации в бюджете Социального фонда заложено около 85 миллиардов рублей.