Москва, 10 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестер. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта 2025 года.

Алексей Майшев/РИА Новости

Такая задача поставлена перед правительством и фондом «Защитники Отечества».

«<…> рассмотреть возможность распространения отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных для детей погибших (умерших) участников специальной военной операции, на их родных братьев и сестер, не достигших возраста 18 лет», ― говорится в утвержденном перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также эти меры предлагается распространить на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье погибшего (умершего) участника спецоперации.

Доклад ответственные премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева должны представить главе государства до 7 апреля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» 6 марта назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом. Российский лидер подчеркнул важность постоянной помощи всем родным участников спецоперации.

Также российский лидер поддержал создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе по-разному оказывается поддержка, и необходимо ввести минимальные региональные нормы. Путин отметил, что в российских регионах активно развернута работа по поддержке участников спецоперации и их родных, губернаторы работают с душой, все «заряжены».

В декабре прошлого года российский лидер заявил, что повышение социальных гарантий российским военнослужащим является важнейшей задачей государства. В 2024 году ежедневно в среднем более 1000 человек поступали на военную службу по контракту, и соцгарантии для военных должны постоянно укрепляться, развиваться, подчеркнул он.