Москва, 10 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Представитель посольства Британии был вызван в МИД РФ в связи с лишением британских дипломатов аккредитации за признаки разведывательной деятельности, сообщает российское дипведомство в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в понедельник, 10 марта сообщил, что второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер были лишены аккредитации из-за указания ложных данных при получении разрешения на въезд в Россию. Они должны покинуть Россию в двухнедельный срок.

Также, по данным спецслужбы, были выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ.

Это уже не первый инцидент с высылкой британских дипломатов. Подобный случай произошел 13 сентября 2024 года. Тогда в ФСБ проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что дипломаты посольства Великобритании в Москве занимались акциями, которые были направлены на нанесение ущерба российскому народу.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники британского посольства, лишённые аккредитации за подрывную деятельность в России, посещали собрания некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов.