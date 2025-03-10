Москва, 10 марта, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей пропавших без вести бойцов спецоперации. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

Наталья Чернохатова/ТАСС

«Администрации президента РФ совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» обеспечить внесение в указ президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» изменений, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, пропавших без вести», — говорится в тексте документа.

Ответственными по этому поручению назначены и замминистра обороны Анна Цивилева, возглавляющая фонд, и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Дата исполнения поручения — 30 марта.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер во время встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» 6 марта назвал помощь участникам спецоперации миссией, данной Богом. Путин подчеркнул важность постоянной помощи всем родным участников спецоперации.

Он также высказался за отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Президент подчеркнул, что необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.