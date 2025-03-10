Москва, 10 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Об этом 10 марта сообщили в правительстве РФ.

Александр Кряжев/РИА Новости

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% — в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год», ― говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Уточняется, что такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Также с 1 апреля на 14,75% повысят размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших службу по призыву; участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также в это число войдут летчики-испытатели и космонавты, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.

Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы 4,2 млн человек