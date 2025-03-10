Москва, 10 марта, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане пытаются взять заем, несмотря на установленный на портале «Госуслуг» самозапрет на оформление кредитов. По данным финансовых организаций, таких попыток становится всё больше, сообщают «Ведомости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представители ВТБ, «Почта Банка», «Займера», «Саммита», «Лайм-займа», «Мигкредита», Webbankir и ГК Eqvanta отмечают, что ежедневно фиксируется около 200 подобных случаев. В частности, после активации запрета на кредитование 0,7% клиентов всё же попытались взять заем. К 2 марта этот показатель вырос до 0,9%, а 3 марта достиг 1,5%.

При этом некоторые граждане, по информации МФО, пытаются злоупотребить новым инструментом защиты. Они намеренно оформляют кредит в период между внесением отметки в кредитную историю и вступлением запрета в силу, рассчитывая затем отказаться от выплат, ссылаясь на якобы незаконные действия кредиторов.

С 1 марта на портале «Госуслуги» запущен сервис самозапрета на получение потребительских кредитов и займов. Исключения составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Данный механизм предназначен для защиты граждан от мошеннических схем. При установке запрета в кредитной истории появляется соответствующая отметка, а банки и МФО обязаны отклонять заявки от таких клиентов. В случае необходимости самозапрет можно снять через портал «Госуслуги».

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), к 6 марта этой услугой воспользовались уже около 3,6 млн россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля стало известно, что мошенники сумели оформить микрозаем на 5 тыс. рублей на имя французского актёра Жерара Депардье. Аферисты из Воронежа, обладая его персональными данными, передали их в микрофинансовую организацию, которая выдала деньги. С февраля прошлого года на долг начисляются проценты.