Москва, 10 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Правительство России включит совершеннолетних детей погибших участников спецоперации в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции», — говорится в перечне поручений, утвержденных главой государства по итогам посещения центра «Защитники Отечества».

Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назначены ответственными за обеспечение внесения в законодательство необходимых изменений. Доклад о проделанной работе они представят до 7 апреля.

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