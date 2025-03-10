Москва, 10 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил освободить от призыва на военную службу лиц, которые не менее полугода принимали участие в боевых действиях в составе вооружённых сил Донецкой и Луганской Народных Республик. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение от призыва на военную службу граждан, принимавших не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 г», — говорится в документе.

Путин также поручил отнести к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» 6 марта назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом.

Также российский лидер поддержал создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе по-разному оказывается поддержка, и необходимо ввести минимальные региональные нормы. Путин отметил, что в российских регионах активно развернута работа по поддержке участников спецоперации и их родных, губернаторы работают с душой, все «заряжены».