Москва, 10 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В Московской, Новосибирской и Вологодской областях будут созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на соответствующее постановление.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как следует из документа, резидентами ОЭЗ «Вологодская» станут шесть компаний, которые займутся производством мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургическим производством, а также созданием домокомплектов и деревянных стройматериалов. Уточняется, что суммарный объем инвестиций составит более 8,7 млрд руб. Также будет создано 788 новых рабочих мест.

«Ещё одна новая особая экономическая зона «Новосибирск» создана на территории двух районов Новосибирской области, находящихся рядом с главным региональным городом. В ОЭЗ планируют работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 млрд рублей инвестиций и создадут более 700 рабочих мест», — говорится в сообщении кабмина.

Предполагается, что третья ОЭЗ «Большой Серпухов» заработает на юге Московской области. Экономическая зона предполагает семь инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений более 8 млрд руб. и создание почти 900 рабочих мест.

«В частности, инвесторы хотят запустить производство лекарственных препаратов, наладить изготовление автономных устройств пожаротушения, разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов», — отметили в пресс-службе.

Также в рамках ОЭЗ в Подмосковье инвесторы планируют создать отечественное оборудование для исследования ДНК.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин 9 марта подписал постановление о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон.

Так, новая ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Ещё одну ОЭЗ — «Ростовскую» — создадут в Новочеркасске. Другая ОЭЗ, «Эммаусс», появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области.

Помимо создания новых особых экономических зон расширят границы двух действующих ОЭЗ в Калужской области и в Липецке. Так, в Бабынинском муниципальном районе планируют открыть три фармацевтических производства. Общий объём инвестиций в их строительство составит около 17,2 млрд рублей. Открытие предприятий в перспективе позволит создать более двух тысяч рабочих мест. При этом на площадке бывшего тракторного завода в Липецке планируется создать производство сельскохозяйственных машин и прицепов. Инвестор готов вложить в новое предприятие 32,4 млрд рублей. Запуск производства даст возможность для появления почти 2,5 тыс. новых рабочих мест.