Москва, 10 марта, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал американское гражданство одним из самых невыгодных в мире. Об этом он заявил в выпуске новостей, размещённом на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Михаил Мокрушин/РИА Новости

«Кому оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо», — прокомментировал он новость о том, что Соединённые Штаты предлагают купить грин-карту и американское гражданство за 5 млн долларов.

В своих выпусках новостей Лебедев часто высказывает нестандартное и провокационное мнение. Так, ранее он назвал бесполезными 99% книг и призвал сжечь их без какой-либо жалости. При этом Лебедев уточнил, что необходимо искать именно тот 1% книг, в которых всё ещё содержится новая и необходимая информация.

Помимо этого Лебедев предложил бороться с телефонным мошенничеством за счёт отказа от мобильных телефонов и назвал мошенничество позорным видом деятельности.

А в конце декабря 2024 года блогер, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, которую намерен отобрать у Дании президент США Дональд Трамп, заявил, что настоящая свобода есть только в России.