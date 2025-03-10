Москва, 10 марта, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Взыскание долгов более чем на 1,6 млрд рублей прекращено в отношении покойного основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. У него не оказалось ни имущества, ни наследников, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Андрей Стенин/РИА Новости Сергей Мавроди

В июле 2024 года стало известно, что в период с 2007 по 2017 год Хамовнический суд Москвы выдал на имя Мавроди более 200 исполнительных листов на 1,607 млрд рублей. В частности, 219 тыс. рублей составил долг за госпошлины, а взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц превысили 252 млн рублей.

Мавроди умер в 2018 году. После этого банк данных исполнительных производств службы судебных приставов включал 2194 записи в отношении него. На значительной части производств стояла пометка о возвращении взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества.

В соответствии с документами, отметило агентство, у Мавроди не осталось имущества, в том числе подлежащего передаче по наследству. У него отсутствуют и наследники, принявшие наследство.

На сайте судебных приставов нет и какой-либо информации об исполнительных производствах и долгах Мавроди.

Напомним, крах созданной в 1989 году «МММ» — крупнейшей в России финансовой пирамиды — начался в 1995 году, когда организацию обвинили в неуплате налогов. В 1997 году «МММ» признали банкротом.

В феврале 2004 года Мавроди предъявили обвинение в мошенничестве, а позднее приговорили к 4,5 года лишения свободы. На свободу он вышел в 2007 году. Основатель «МММ» скончался 26 марта 2018 года в результате сердечного приступа.