Москва, 10 марта, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам специальной военной операции. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта 2025 года.

Кирилл Шипицин/РИА Новости

«<…> обобщить практику предоставления в субъектах Российской Федерации мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан», ― говорится в утвержденном перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Такую задачу российский лидер поставил перед комиссией Госсовета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» и высшими должностными лицами российских регионов.

Выполнить поручение необходимо до 7 апреля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» 6 марта назвал помощь участникам специальной военной операции миссией, данной Богом.

Также российский лидер поддержал создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе по-разному оказывается поддержка, и необходимо ввести минимальные региональные нормы. Путин отметил, что в российских регионах активно развернута работа по поддержке участников спецоперации и их родных, губернаторы работают с душой, все «заряжены».

В декабре прошлого года российский лидер заявил, что повышение социальных гарантий российским военнослужащим является важнейшей задачей государства. В 2024 году ежедневно в среднем более 1000 человек поступали на военную службу по контракту, и соцгарантии для военных должны постоянно укрепляться, развиваться, подчеркнул он.

В ноябре президент отметил особую важность контроля за соблюдением прав участников спецоперации и их семей. В центре работы Совета по развитию гражданского общества и правам человека стоят сам человек и решение проблем, с которыми в Совет обращаются тысячи россиян, отметил Путин.