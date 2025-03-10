Лондон, 10 марта, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Ставки на переговорах США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии высоки, они могут оказаться для Киева «последним шансом». Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщил журнал The Economist.

Сергей Корсун ИА Регнум

В статье отмечено, что неудачные переговоры приведут к еще более сильному давлению на Киев со стороны Вашингтона.

«Перед Украиной маячит опасная перспектива того, что провал переговоров может привести к еще большему давлению со стороны Америки <…> Американцы станут еще более активно использовать менторский тон и заставлять нас согласиться на любые условия, о которых они договорятся с Россией», ― заявил один из украинских чиновников.

Издание прогнозирует «жесткие переговоры» в Джидде. По его данным, в Киеве опасаются, что встреча может стать «взбучкой», тактикой затягивания процесса или попыткой президента США Дональда Трампа добиться уступок, выгодных России.

Как передавало ИА Регнум, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта пройдут в Джидде 11 марта. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила 6 марта, что киевский режим на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии предложит американской администрации план «частичного перемирия» с Россией, которое касается ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в акватории Черного моря. По данным издания, Украина попытается уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку, а также убедить американскую делегацию в том, что Зеленский якобы настроен на быстрое завершение конфликта.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский не будет присутствовать на переговорах США и Украины из-за его нежелания заключить мир с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в январе отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале российский лидер в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить изначальные причины конфликта.