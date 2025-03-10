Чехов, Московская область, 10 марта, 2025, 09:36 — ИА Регнум. МЧС опубликовало кадры с места пожара в тепличном комплексе в Чехове Московской области, унесшего жизни людей. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

ГСУ СК России по Московской области

На кадрах видны обгоревшие конструкции, пожарные продолжают тушение и проливку. Возгорание удалось локализовать на площади 1050 кв. м.

В результате пожара погибли четыре человека. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства инцидента. На место направлена группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

В подмосковной прокуратуре отметили, что здание было электрофицировано, в нем имелось и печное отопление.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта возгорание произошло в тепличном комплексе, расположенном в деревне Высоково городского округа Чехов. В ликвидации возгорания задействовали 22 человек и семь единиц спецтехники.

В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили тела четырех погибших. Двое из них ― мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других устанавливаются.