Москва, 10 марта, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Перевод денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть случайностью, но может оказаться и мошенничеством. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты советуют владельцу карты сначала проверить баланс и убедиться, что деньги действительно зачислены на счет. Сообщение о поступлении средств может также оказаться подделкой, указали в ведомстве.

После этого необходимо связаться с банком. Там зарегистрируют обращение и проведут проверку.

До выявления обстоятельств не рекомендуется тратить полученные деньги, потому что это может быть расценено как необоснованное обогащение. Средства придется возвращать.

«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема», ― добавили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что все операции по возврату должны осуществляться через банк клиента.

Как сообщало ИА Регнум, злоумышленники начали использовать новый способ обмана, во время которого мошеннические звонки совершаются с телефона жертвы. В ведомстве объяснили, что доступ к абонентскому номеру мошенники получают при помощи вредоносной программы. Затем они начинают совершать с него мошеннические звонки. В МВД призвали быть внимательными и не устанавливать программы по просьбе незнакомых лиц.

Президент Владимир Путин 5 марта заявил, что телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. По его словам, в 2024 году ущерб от преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, превысил 200 млрд рублей. Глава государства обратил внимание на то, что почти четверть обманутых россиян — пенсионеры. Президент призвал правоохранителей искать новые методы борьбы с кибермошенничеством.

По данным руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, от действий телефонных мошенников пострадали порядка 10 млн россиян. Он уточнил, что треть обманутых мошенниками российских граждан потеряла от 100 тыс. до 1 млн рублей.