Лондон, 10 марта, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах США и Украины из-за его нежелания заключить мир с Россией. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«США пытаются изолировать украинскую делегацию не только от Европы, которая будет оказывать давление, но и от самого Зеленского, его даже не пригласили на такие важные переговоры», — пояснил эксперт.

По его словам, подобные меры необходимы для того, чтобы убедить представителей украинских властей в необходимости срочных переговоров.

Аналитик считает, что после переговоров президент США Дональд Трамп, скорее всего, начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния РФ. После этого, по мнению Меркуриса, переговорный процесс ускорится.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта пройдут 11 марта в Джидде. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

По словам Зеленского, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

В ходе встречи с Трампом в Вашингтоне, которая состоялась 28 февраля и переросла в перепалку, Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал американских «гарантий безопасности». Он также агрессивно возражал главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Главу киевского режима выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

После этого 4 марта США приостановили военную помощь Украине. Позднее Зеленский написал в соцсети X, что ему якобы досадно из-за того, что их встреча с американским лидером в Белом доме «пошла не так». Он также пообещал работать над достижением перемирия на Украине под «сильным руководством» Трампа.

Газета Financial Times сообщила 6 марта, что киевский режим на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии предложит американской администрации план «частичного перемирия» с Россией.