Штат Калифорния, США, 10 марта, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Через 10 тысяч лет на Земле начнется новый ледниковый период. Такие прогнозы сделали ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, сообщил журнал Science.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Специалисты полагают, что на среднюю полосу России надвинется ледник высотой в несколько километров, такой же, какой сегодня закрывает Антарктиду. Такие выводы ученые сделали на основе анализа прошлых периодов глобального похолодания. Как оказалось, изменения связаны с отклонением земной оси.

В статье отмечено, что человечество уже нарушило природные циклы. Из-за интенсивных выбросов углекислого газа есть вероятность не дождаться нового ледникового периода.

Как сообщало ИА Регнум, согласно исследованиям климатолога Селин Хёзе из Гётеборгского университета и доцента университета Колорадо в Боулдере Александры Ян, к 2027 году арктические льды могут полностью растаять, что значительно повлияет на экосистему и климат Земли. Большинство из 300 компьютерных симуляций, которые проделали ученые, показали, что Арктика будет освобождена ото льда в течение 9–20 лет. Это произойдет вне зависимости от уровня эмиссии парниковых газов. По словам специалистов, юг Италии ждут экстремальные похолодания до -20 градусов, а в Скандинавии могут пройти лесные пожары.

Главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков сообщил 17 февраля, что в течение последних лет скорость вращения Земли аномально увеличивается, и из-за этого к 2029 году придется вычесть из мирового времени одну секунду. Он отметил, что наука не может точно ответить, из-за чего это происходит. Одной из причин этого явления может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды.

Ученый Эксетерского университета Великобритании Гейл Уайтмен заявил 13 января, что повышение средней температуры Земли более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня в 2024 году может стать тревожным сигналом для всего человечества.