Самара, 10 марта, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Украинские беспилотники пытались атаковать предприятия в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Биятов/РИА Новости

Попытку атаки ВСУ предприняли ночью. Три дрона были ликвидированы в Новокуйбышевске, проинформировал глава региона.

«Возгораний, повреждений — нет, всё в штатном режиме», — добавил Федорищев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь девять украинских БПЛА были перехвачены над пятью регионами. Три беспилотника ВСУ нейтрализовали над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской областями, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Попытку атаки на Самарскую область ВСУ также предприняли в ночь на 4 марта. Тогда вражеские дроны были уничтожены в районе одного из промышленных предприятий в Сызрани. Пострадавших не было.