Новокуйбышевск, Самарская область, 10 марта, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Склад загорелся в городе Новокуйбышевске Самарской области, пожар тушат на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщил пресс-центр МЧС России.

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«В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1500 квадратах», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвуют 87 человек и 27 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее крупные пожары на складах тушили в Подмосковье. В микрорайоне Сходня в Химках 7 марта загорелся склад с палетами на площади 1600 кв. м. На площади 800 кв. м произошло обрушение кровли. О пострадавших не сообщалось. На месте работали 49 специалистов и 15 единиц техники МЧС.

Утром 2 марта склад пластиковой продукции загорелся в деревне Большое Буньково в Богородском городском округе Московской области. Площадь пожара составила 9,5 тыс. кв. м. В здании на площади 2,5 тыс. кв. м. рухнула кровля, тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой. В ликвидации возгорания были задействованы 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.