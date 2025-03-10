Москва, 10 марта, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Механик-водитель БМП-1 с позывным Дацик рассказал, что принимает участие в спецоперации не ради медалей и наград, а ради безопасности своих детей и граждан России. Видеоинтервью с бойцом опубликовала 10 марта пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Механик-водитель БМП-1 с позывным Дацик родом из Ярославля. Его основные задачи — безопасный подвоз к линии боестолкновения и прикрытие штурмовой пехоты», — отметили в оборонном ведомстве.

Как рассказал сам военнослужащий, он неоднократно выезжал на боевые задачи, в рамках которых он обеспечивал заход пехоты, ее прикрытие и обеспечение ее продвижения. За успешное выполнение боевых задач Дацик был награждён государственными наградами.

«Но я сюда пришел не за медалями, а чтобы обеспечить безопасность и жизнь детей, своих родных, близких, вообще всех россиян», — подчеркнул боец.

Как передавало ИА Регнум, российский боец с позывным Пушка, командир танка Т-80, рассказал, что решил подписать контракт с ВС РФ и отправиться в зону спецоперации ради светлого будущего своих детей. Военный также обратился к своим товарищам, пожелав всем чистого неба и победы и вернуться домой живыми, здоровыми и невредимыми.

6 марта на встрече с сотрудницами московского филиала фонда «Защитники Отечества» президент РФ Владимир Путин отметил, что российские офицеры являются опорой страны, и специальная военная операция это подтвердила.

В сентябре 2024 года Путин заявил, что воюющие в зоне СВО российские военные проявляют мужество и решимость. По словам главы государства, они отстаивают безопасное и благополучное будущее, сохраняют верность традициям и заветам, а также защищают память о достижениях и победах своих великих предков.