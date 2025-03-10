Москва, 10 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Претендентов на наследство основателя самой известной в России финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди не нашлось. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми 10 марта ознакомились журналисты «РИА Новости».

Valeriy Matusov/Global Look Press Сергей Мавроди

Со дня смерти Мавроди 26 марта 2018 года и по сегодняшний день наследственное дело никто не открыл. Закон гласит, что наследственное дело можно открыть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Если претенденты на наследство пропустят установленный законом срок, им придётся обращаться в суд с заявлением для восстановления срока и указать причины, которые помешали реализовать своё право как наследника.

Мавроди родился в 1955 году в Москве, а в 1989 году он прославился как создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды. Когда пирамида рухнула, потерпевшими по делу признали более 10 тыс. человек. В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы. Ущерб от деятельности «МММ» составил более 110 миллионов рублей.

В 2007 году Мавроди вышел на свободу, а уже в 2011 году основал вторую свою финансовую пирамиду «МММ-2011», она продержалась несколько месяцев. В 2012 году Мавроди опять создал пирамиду «МММ-2012», которая быстро обанкротилась. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что согласно данным федеральной базы судебных приставов, основатель самой известной финансовой пирамиды в России оставил после своей смерти долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. Хамовнический суд Москвы выдал в отношении Мавроди более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 млрд рублей. Так, в эту сумму вошли взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также долг за госпошлины.