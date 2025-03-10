Москва, 10 марта, 2025, 07:37 — ИА Регнум. В начале мае граждане России будут отдыхать два раза по четыре дня подряд. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая», — приводит «РИА Новости» слова Лопатиной.

Эксперт пояснила, что в результате переносов 1 мая в четверг будет выходным праздничным днем, пятница, 2 мая, также будет выходным днем за счет перенесенного праздника, а 3–4 мая выпадают на субботу и воскресенье.

Другой перенесенный праздник выпадает на 8 мая, далее, в пятницу, следует 9 Мая — День Победы, после чего идут 10–11 мая — суббота и воскресенье.

Таким образом, россияне дважды будут отдыхать по четыре дня в начале мая, отметила Лопатина.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее в Госдуме сообщили, что за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. В нижней палате парламента пояснили, что в связи с тем, что День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта выпали на выходные, их перенесли на май и июнь. Так, россияне будут отдыхать8,9,10 и 11 мая, а также12, 13, 14 и 15 июня.

Помимо этого, в этом году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз. В производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким.

Короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно.