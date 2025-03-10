Чехов, Московская область, 10 марта, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе в Чеховском городском округе Московской области. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в тепличном комплексе, расположенном в деревне Высоково. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 22 человека и семь единиц спецтехники.

В ходе разбора конструкций после пожара спасателями обнаружены тела четырёх погибших. На месте трагедии продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причина пожара и личности погибших устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на складе с пластиковой тарой в деревне Большое Буньково в Богородском районе Подмосковья. Пожарные локализовали возгорание на площади 9,5 тыс. кв. метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка — заполненность склада пластиком и наличие там газовых баллонов. Предварительно, к пожару на складе могла привести неисправность проводки.