С 6 августа 2024 года, когда началось вторжение вражеских сил в Курскую область, российские военнослужащие освободили уже 32 населенных пункта, следует из подсчётов ТАСС, произведённых к 10 марта 2025 года на основе данных Минобороны России. Теснить врага из курского приграничья помогает группировка войск «Север». Только за последние двое суток её бойцы известили о взятии под контроль семи сёл, деревень и хуторов, среди которых Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Беспримерную решимость, силу воли и отваги проявили на курском направлении 8 марта российские военнослужащие, неожиданно для врага прорвавшиеся в промышленную зону города Суджа через подземный газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1110-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Суджа

Бойцов, которым пришлось не менее десяти километров идти, согнувшись под землёй в полном обмундировании, рискуя при этом получить отравление ядовитыми парами, врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале назвал «парнями крепче стали».

Официально Минобороны РФ пока не подтверждало прорыв по трубе, но командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинов обнародовал Telegram-канале свой разговор с бойцами перед операцией. Назвав «бросок через трубу» в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-настоящему историческим, он также подчёркивал, что штурмовики, возможно, идут в последний боевой выход.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952302" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Алаудинов дает напутствия бойцам перед операцией «Бросок через трубу» в Курской области

О том, что операция «Труба» на треть сократила численность боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Суджи и что бойцы ВС РФ смогли войти в населённый пункт, известили источники Telegram-канала Mash. Отмечается также, что кроме спецназа «Ахмат» в операции были задействованы свыше 100 человек.

Тем временем бойцы группировки войск «Север» считают важным отметить, что кроме ожесточенных боевых действий за населенные пункты Курской области упорные бои идут в лесных массивах на всех участках фронта.

«Зачастую находящиеся на позициях ВСУшники не знают, что происходит даже в соседней лесопосадке и отказываются сдаваться в плен, думая, что за их спинами всё еще находятся заградительные отряды, давно сбежавшие в Суджу», — отмечается 10 марта в Telegram-канале группировки.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.