Москва, 10 марта, 2025, 07:20 — ИА Регнум. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотников. Об этом утром 10 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что три беспилотника ВСУ уничтожили над территорией Самарской области, еще два БПЛА подавили над Воронежской и Орловской областями и по одному — над Белгородской и Курской областями.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 марта российские средства ПВО сбили 88 украинских БПЛА над восемью регионами страны. Из этого числа 52 дрона был ликвидировано над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской. Также три беспилотника удалось нейтрализовать над Астраханской областью и по одному над Рязанской областью, Кубанью и Курской областью.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские формирования за сутки использовали свыше 130 БПЛА для атак по 12 муниципалитетам региона. По его словам, также противник использовал для этого не менее 46 боеприпасов.

10 марта в штабе обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что более 220 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ДНР удалось сорвать над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю.