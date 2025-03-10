Лондон, 10 марта, 2025, 06:52 — ИА Регнум. Власти Великобритании инструктируют киевский режим по вопросам проведения предстоящих в Саудовской Аравии переговоров с делегацией США, чтобы избежать повторного ухудшения отношений. Об этом пишет британская газета The Times.

Марина Захарова ИА REGNUM

Отмечается, что с этой целью в Киев на выходные съездил советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

«Советник Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину чтобы дать (главе киевского режима Владимиру — Прим. ред.) Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом», — пишет газета со ссылкой на источник.

Отмечается, что Зеленскому было рекомендовано убедить американскую сторону в том, что именно Россия якобы является главным препятствием на пути к урегулированию конфликта, в то время как киевский режим якобы откликается на призывы США к установлению мира.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне произошла перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима. Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал американских «гарантий безопасности». Он также агрессивно возражал главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

Затем Зеленский написал в соцсети X, что ему якобы досадно из-за того, что их встреча с американским лидером в Белом доме «пошла не так». Он также пообещал работать над достижением перемирия на Украине под «сильным руководством» Трампа.

Во вторник, 11 марта, в Джидде пройдут переговоры США и Украины по урегулированию конфликта. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах с Украиной об урегулировании конфликта. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.