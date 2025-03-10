Донецк, 10 марта, 2025, 06:46 — ИА Регнум. Более 220 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ДНР удалось сорвать над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю. Об этом 10 марта сообщили в штабе обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 223 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — уточняется в сообщении.

Так, например, на территории жилого квартала Советского района Макеевки перехвачен ударный беспилотник Switchblade-600 производства США. Беспилотник нёс на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества, его нацелили на одну из узловых подстанций, питающую ближайшие районы Донецка и Макеевки. Кроме того, вблизи Куйбышевского района Донецка подавлен и ликвидирован беспилотник самолетного типа, проводивший разведку местности.

Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили все перехваченные беспилотники с использованием специальных технических средств. Взрывоопасные предметы, снятые с дронов, уничтожены на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» в период с 17 по 24 февраля перехватила 171 беспилотник ВСУ над территорией ДНР. Отмечается, что взрывотехники регионального УФСБ обезвредили беспилотники, уничтожив взрывные устройства.

А в период с 10 по 16 февраля система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила 193 террористические атаки украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру в ДНР. Один из украинских беспилотников самолётного типа поразили около электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка.