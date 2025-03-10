Вашингтон, 10 марта, 2025, 06:31 — ИА Регнум. Возможность введения дополнительных пошлин на товары из России рассматривают в Белом доме. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами на борту своего самолёта, передает Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

На вопрос о том, намерен ли Вашингтон ввести в отношении Москвы дополнительные тарифы или рестрикции, Трамп ответил, что такая возможность рассматривается. По словам американского лидера, сейчас в Вашингтоне «рассматривают такую возможность».

«Мы рассматриваем множество аспектов в связи с этим», — отметил политик, после чего перевёл разговор на другую тему.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 марта президент США Трамп заявил о готовности ввести в отношении России полномасштабные санкции. Рестрикции могут быть направлены против банковского сектора и коснуться тарифов и пошлин. Одновременно Трамп призвал обе стороны конфликта незамедлительно начать переговоры.

Кроме того, Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФВладимиром Путиным.

Сам российский лидер Путин неоднократно подчеркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.