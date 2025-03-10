Вашингтон, 10 марта, 2025, 06:13 — ИА Регнум. Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нейт Вэнс — воевал на стороне Киева в составе отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи». Об этом 9 марта сам родственник Вэнса рассказал в интервью газете Le Figaro.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

На Украину Нейт Вэнс прибыл в марте 2022 года, здесь он провёл в общей сложности три года, из них 2,5 года он воевал в составе роты «Гонор». Отмечается, что он принимал участие в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. В январе 2025 года Нейт Вэнс уволился и вернулся в Соединённые Штаты, но Украину продолжает поддерживать, как и раньше.

В беседе с журналистами Нейт Вэнс явно был огорчён тем, что его двоюродный брат и вице-президент США Джей Ди Вэнс не поинтересовался его боевым опытом и выступил против выделения помощи для Киева.

«Джей Ди — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату, что это политическая игра», — пояснил Нейт Вэнс.

У Нейта и Джей Ди Вэнсов общие бабушка и дедушка. Мать вице-президента США является сестрой отца Вэнса. Двоюродный братья хорошо знакомы и иногда проводили вместе отпуск. Перед поездкой на Украину Нейт четыре года отслужил в армии США и прошел подготовку в качестве морского пехотинца. Позднее он переехал в штат Техас и работал в нефтяной сфере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2024 более 3,3 тыс. наемников из более чем 70 стран принимают участие в военных действиях против ВС РФ в рядах украинских формирований.

В сентябре года наемника из США Майкла Пола Малдонадо, воевавшего на стороне киевского режима, заочно приговорили к 14 годам заключения. Отмечалось, что он служил в рядах украинских формирований, получая за это деньги и иное материальное обеспечение.

В конце июля в РФ заочно осудили наемников из Грузии и Латвии, участвовавших в военных действиях на территории Донбасса на стороне киевского режима. Гражданина Грузии Шоту Деметрашвили приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, гражданину Латвии Аниньшу Атварсу назначили заочное наказание в виде 13 лет лишения свободы.