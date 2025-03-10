Вашингтон, 10 марта, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп резко отверг слова журналиста газеты The Washington Post (WP) о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его не уважает. Вопрос был задан главе Белого дома 8 марта на борту президентского самолета во время возвращения из резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) в Вашингтон.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Архивное фото

Во время брифинга журналист WP спросил президента, не считает ли он проявлением неуважения со стороны Путина тот факт, что ВС РФ наносят авиаудары по объектам на Украине.

«Он проявляет неуважение ко мне?» — переспросил американский лидер репортера и спросил какое СМИ представляет журналист.

Услышав ответ, что репортер работает на WP, Трамп отметил, что данная газета «значительно утратила доверие» читателей. Затем глава Белого дома продолжил отвечать на вопросы других журналистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с Путиным. В январе Трамп назвал Путина умным человеком. Он заявил, что Путин якобы не уважал бывшего президента США Джо Байдена, и при этом подчеркнул, что готов встретиться с российским лидером в любое время.

При этом Трамп на встрече с журналистами 3 марта заявил, что его политика санкций и военной помощи Киеву принесла России только горе. Он заявил, что решение передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin помогло сдержать РФ. Американский лидер добавил, что предпринимаемые им шаги никогда не шли на пользу России.

В конце 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забывать, что США во время предыдущего президентского срока Трампа более 50 раз вводили санкции против России.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум пояснил, что резкими заявлениями Трамп стремится продемонстрировать свою жесткость на фоне обвинений в работе на Москву. В случае если бы президент США вообще не делал никаких заявлений, то тема с обвинениями о якобы работе на Кремль приобрела бы огромные масштабы, подчеркнул он.