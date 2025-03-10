Москва, 10 марта, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Дизайнер и видеоблогер Артемий Лебедев оштрафован по решению суда в Москве за публичное осквернение религиозных символов. Об этом 10 марта сообщает «РИА Новости», со ссылкой на судебные материалы.

Цитата из видеоинтервью Артемий Лебедев

Уточняется, что протокол поступил в суд в конце февраля, однако был возвращён для устранения недостатков составителю, то есть отделу МВД по Москве. Отмечается, что в материалах ничего не указано о том, что документ вручили Лебедеву.

Второй раз сложностей с рассмотрением не оказалось, суд признал Лебедева виновным в административном правонарушении по статье об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение.

Лебедеву назначен штраф. Сумма штрафа не уточняется, но санкции статьи, по которой дизайнер осужден, предполагают выплату штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский дизайнер и видеоблогер Артемий Лебедев назвал бесполезными 99% книг и призвал сжечь их без какой-либо жалости. При этом Лебедев уточнил, что необходимо искать именно тот 1% книг, в которых всё ещё содержится новая и необходимая информация.

Также Лебедев предложил бороться с телефонным мошенничеством за счёт отказа от мобильных телефонов и назвал мошенничество позорным видом деятельности.

В конце декабря Лебедев, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, которую намерен отобрать у Дании президент США Дональд Трамп, заявил, что настоящая свобода есть только в России.