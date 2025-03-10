Вашингтон, 10 марта, 2025, 05:15 — ИА Регнум. США почти восстановили киевскому режиму доступ к разведывательным данным. Об этом 9 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Defense.gov Разведка США

«Мы почти это сделали», — ответил американский лидер на вопрос о готовности Вашингтона отменить временное приостановление передачи киевскому режиму разведывательных данных.

При этом Трамп заявил, что США стремятся сделать «все возможное», чтобы Украина серьезно отнеслась к необходимости мирного урегулированию конфликта.

«Необходимо заключить сделку, необходимо положить конец смертям», — подчеркнул президент США.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда глава киевского режима Владимир Зеленский начал хамским образом вести себя с Трампом, американская сторона приостановила военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

7 марта Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило о временной приостановке доступа киевского режима к спутниковым снимкам. Эти данные активно использовались Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для корректировки артиллерийского огня и определения целей для ударов беспилотников.

Журнал Time также 7 марта сообщил, что с Украины выехали западные специалисты, которые занимали сь обработкой спутниковых данных для ВСУ. В штабе армии из них никого не осталось, подчеркнуло издание.

8 марта телеканал NBC News сообщил, что союзники США рассматривают сокращение объема предоставляемых Вашингтону разведывательных данных из-за позиции американского президента по украинскому конфликту.

Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф объявил, что США на время прекращают обмен разведданными с Украиной. Он отметил, что таким образом Вашингтон намерен призвать всех к ответственности за установление мира.